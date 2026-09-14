Suudi Arabistan Medine'de uranyum içeren 110 milyon ton cevher keşfetti - Son Dakika
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Suudi Arabistan Medine'de uranyum içeren 110 milyon ton cevher keşfetti

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud, Medine kentinde uranyum konsantrasyonu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini açıkladı. Bakan Al Suud, keşfi BM Viyana Ofisi'nde başlayan UAEA 70. Genel Konferansında duyurdu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud, Medine kentinde uranyum konsantrasyonu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye'de yer alan habere göre, Enerji Bakanı Al Suud, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde bugün başlayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) 70. Genel Konferansında konuşma yaptı.

Al Suud, ülkesinin fosfat gübresinde dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı olduğunu ve uranyum kaynaklarını aramak için ulusal bir program yürütüldüğünü ifade etti.

Medine kentinde uranyum konsantrasyonu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini kaydeden Al Suud, ülkesinin nükleer enerjiye yönelik ulusal ve düzenleyici sistemlerini güçlendirmeye devam ettiğini aktardı.

Al Suud, ülkesinin nükleer programı, uluslararası toplumdan izole ya da dağların derinliklerinde yürütmediğine işaret etti.

Keşfin, Suudi Arabistan'ın nükleer enerji alanındaki çalışmalarını geliştirdiği bir dönemde yapılması dikkati çekti.

ABD ile nükleer enerji işbirliği

Suudi Arabistan ile ABD arasında 23 Temmuz 2026'da barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, anlaşma Suudi Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman ile ABD Enerji Bakanı Chris Wright tarafından imzalandı.

Anlaşma, iki ülke arasında barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında işbirliğinin geliştirilmesi, uzmanlık, bilgi ve teknoloji alışverişinin desteklenmesi ve nükleer güvenlik, nükleer emniyet ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası standartlara uygun işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Anlaşma ayrıca enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve nükleer enerji alanında işbirliği ve yatırım imkanlarının artırılmasını hedefliyor.

Kaynak: AA

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