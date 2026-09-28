Suudi Arabistan, Mescid-i Aksa baskınlarını ve İsrail'in genişleme çabalarını kınadı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Mescid-i Aksa baskınlarını ve İsrail'in genişleme çabalarını kınadı

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan ile Gazze Şeridi'ndeki genişleme çabalarını reddederek Mescid-i Aksa baskınlarını kınadı. Açıklamada, ihlallerin Müslümanların duygularını kışkırttığı ve uluslararası hukuku hiçe saydığı belirtildi.

Suudi Arabistan, İsrail'in Lübnan ile Gazze Şeridi'ndeki genişleme çabalarını reddederek, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal makamlarından yetkililer ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruplar tarafından Mescid-i Aksa'nın baskına uğraması, işgal güçlerinin himayesi altındaki dini ve tarihi değerlere karşı saygısızlığa ve kışkırtıcı saldırılara maruz kalması Suudi Arabistan Krallığı tarafından en şiddetli ifadelerle kınanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in, Lübnan ile Gazze Şeridi'ndeki genişleme çabalarının reddedildiğine vurgu yapılan açıklamada, "tüm dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırtan ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu ihlallerin kınandığı" belirtildi.

Yahudilerin dini bayramlarında Mescid-i Aksa'ya baskınlar yoğunlaşıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yahudilerin dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak İsrailliler, 2003'ten bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Kaynak: AA
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