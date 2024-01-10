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Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Kuzey Makedonya'da - Son Dakika
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Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Kuzey Makedonya'da

Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki iyi ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi vurgulandı. Ayrıca, Suudi Arabistan ile özel işbirliği grubunun oluşturulması önerisi yapıldı ve EXPO 2030'un düzenlenmesi tebrik edildi.

Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Kuzey Makedonya\'da
10.01.2024 - 18:15,
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Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi.

Kuzey Makedonya Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Üsküp'te resmi temaslarda bulunan Al Şeyh ile görüşen Caferi, iki ülke arasındaki iyi ve dostane ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu gibi ziyaretlerin, iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi noktasında bir teşvik niteliği taşıdığını ifade eden Caferi, ülkeler arasında ikili anlaşma imzalama yönünde şimdiye kadar atılan adımları memnuniyetle karşıladığını söyledi.

NATO üyesi olarak Kuzey Makedonya'nın her zaman barış ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduğunu dile getiren Caferi, Orta Doğu ve Ukrayna'daki durumun bir an önce normale dönmesi temennisinde bulundu.

Caferi, gelecek dönemde ekonomik potansiyelden yararlanma ve ticari alışverişi artırmaya yönelik bir plan üzerinde çalışabileceklerinin altını çizdi.

Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Al Şeyh ise bu görüşmelerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için yararlı ve önemli olduğunu vurguladı.

Kuzey Makedonya Meclisi'nde, Suudi Arabistan ile özel işbirliği grubunun oluşturulması önerisinde bulunduğunu söyleyen Al Şeyh, Kuzey Makedonya Meclis heyetini Suudi Arabistan'a davet ettiğini belirtti.

Ülke olarak dünyanın her yerinde barış ve işbirliğinden yana olduklarına işaret eden Al Şeyh, elinde bulundurdukları ekonomik potansiyelin istifade edilmesi noktasında Kuzey Makedonya ile çalışmak istediklerini dile getirdi.

Pendarovski ile görüşme

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pendarovski ve Al Şeyh görüşmede, dostluk ve karşılıklı anlayışa dayalı ikili ilişkilerin gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin son yıllarda yoğunlaştığı belirtilen toplantıda, bunun her iki tarafın çok sayıdaki faaliyetleriyle de doğrulandığı ifade edildi.

Pendarovski, bugünkü ziyaretle iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin önemli bir bölümünü oluşturan parlamentolar arasındaki işbirliğinin, daha da güçlenmesini beklediğini söyledi.

Orta Doğu'daki son gelişmelerin de ele alındığı toplantıda Pendarovski, ülkesinin, Suudi Arabistan'ın Orta Doğu bölgesindeki istikrarın sağlanması yönündeki rolünü takdir ettiğini belirtti.

Avrupa, Orta Doğu ve bölgedeki tüm güvenlik meseleleri noktasında Kuzey Makedonya'nın AB'nin tutumuna uygun bir tutum sergilediğini ve politikalarını AB ve NATO'nun ortaklarıyla koordine ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine de değinilen toplantıda Pendarovski, EXPO 2030'un Riyad'da düzenlenmesinden dolayı tebriklerini iletti.

EXPO 2030'un, iki dost ülke arasındaki ilişkiler noktasında katma değer niteliği taşıdığını söyleyen Pendarovski, bunun enerji, turizm, tarım, gıda, emlak, sanayi gibi çeşitli alanlarda Kuzey Makedonya ekonomisine etki edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA
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