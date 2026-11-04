Suudi Arabistan, Suriye'ye 403,6 milyon dolarlık kalkınma finansmanı sağlayacak

Suriye ile Suudi Arabistan arasında elektrik, sağlık, konut, su ve sivil savunma alanlarını kapsayan toplam 403,6 milyon dolarlık kalkınma finansmanı anlaşmaları imzalandı.

Suriye Enformasyon Bakanlığına bağlı Damas Radyosunun haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şera'nın bugün Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği kritik ziyaretin ardından somut projelere dönüştürülen ikili işbirliği, altyapıdan temel hizmetlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Bu kapsamda, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile Suriye hükümeti arasında doğrudan Suriye devletine yönlendirilen ilk kalkınma finansmanı olma özelliğini taşıyan, 20 yıl vadeli ve ilk 5 yılı geri ödemesiz 6 ayrı imtiyazlı kredi anlaşması imzalandı.

Finansman kapsamında Halep Termik Santrali'nin rehabilitasyonu için 90 milyon dolar, hasarlı hastane ve sağlık binalarının onarımı için 100 milyon dolar, 25 sivil savunma ve afet yönetimi merkezinin kurulması için 105 milyon dolar ayrıldı.

Ayrıca 10 bin konutun onarımı için 60 milyon dolar, Şam ve İdlib'de yaklaşık 300 bin akıllı su sayacının kurulumu için 30 milyon dolar, dijital dönüşüm ve finansal hizmetlerin geliştirilmesi için 18,6 milyon dolar tahsis edildi.

İki ülke arasında sanayi, tarım ve çevrenin korunması alanlarında da mutabakat zabıtları imzalanırken, Suriye'nin Expo 2030 Riyad Fuarı'na katılımı için 10,6 milyon dolar değerinde destek sağlanması kararlaştırıldı.