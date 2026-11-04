Suudi Arabistan, Suriye'ye 403,6 milyon dolarlık kalkınma finansmanı sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Suudi Arabistan, Suriye'ye 403,6 milyon dolarlık kalkınma finansmanı sağlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Suudi Arabistan ile Suriye 403,6 milyon dolarlık kalkınma finansmanı anlaşmaları imzaladı. 20 yıl vadeli ve ilk 5 yılı geri ödemesiz 6 imtiyazlı kredi, Suriye'ye doğrudan yönlendirilen ilk kalkınma finansmanı oldu; Halep Termik Santrali'ne 90 milyon dolar ayrıldı.

Suriye ile Suudi Arabistan arasında elektrik, sağlık, konut, su ve sivil savunma alanlarını kapsayan toplam 403,6 milyon dolarlık kalkınma finansmanı anlaşmaları imzalandı.

Suriye Enformasyon Bakanlığına bağlı Damas Radyosunun haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şera'nın bugün Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği kritik ziyaretin ardından somut projelere dönüştürülen ikili işbirliği, altyapıdan temel hizmetlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Bu kapsamda, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile Suriye hükümeti arasında doğrudan Suriye devletine yönlendirilen ilk kalkınma finansmanı olma özelliğini taşıyan, 20 yıl vadeli ve ilk 5 yılı geri ödemesiz 6 ayrı imtiyazlı kredi anlaşması imzalandı.

Finansman kapsamında Halep Termik Santrali'nin rehabilitasyonu için 90 milyon dolar, hasarlı hastane ve sağlık binalarının onarımı için 100 milyon dolar, 25 sivil savunma ve afet yönetimi merkezinin kurulması için 105 milyon dolar ayrıldı.

Ayrıca 10 bin konutun onarımı için 60 milyon dolar, Şam ve İdlib'de yaklaşık 300 bin akıllı su sayacının kurulumu için 30 milyon dolar, dijital dönüşüm ve finansal hizmetlerin geliştirilmesi için 18,6 milyon dolar tahsis edildi.

İki ülke arasında sanayi, tarım ve çevrenin korunması alanlarında da mutabakat zabıtları imzalanırken, Suriye'nin Expo 2030 Riyad Fuarı'na katılımı için 10,6 milyon dolar değerinde destek sağlanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanEkonomiSuriyeGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
TCDD Genel Müdürü açıkladı Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor TCDD Genel Müdürü açıkladı! Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Galatasaray, UEFA’ya gidiyor Galatasaray, UEFA'ya gidiyor
Gözlerini Fenerbahçe’ye diktiler: Galibiyet alacağımızı düşünüyorum Gözlerini Fenerbahçe'ye diktiler: Galibiyet alacağımızı düşünüyorum
23:26
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
23:14
Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar Liverpool’un kötü serisi 7 maça çıktı
Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar! Liverpool'un kötü serisi 7 maça çıktı
22:54
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
22:38
Kadıköy’de tarihi gece Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool’u devirdi
Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi
22:31
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
22:09
Adli tıp raporu tamamlandı İşte Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm nedeni
Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 23:30:27. #7.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan, Suriye'ye 403,6 milyon dolarlık kalkınma finansmanı sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android