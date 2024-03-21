Suudi Arabistan ve ABD, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Refah kenti durumunu ele aldı

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesini ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının önemini ve İsrail'in kara saldırısı başlatmakla tehdit ettiği Refah kentindeki durumu ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan bin Ferhan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cidde'de bir araya geldi.

Bakanlar, görüşmede ikili ilişkileri ve çeşitli alanlarda ortak işbirliğini güçlendirme yollarını istişare etti.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı İsrail'in hedefinde bulunan Refah kentindeki durumu değerlendiren bin Ferhan ve Blinken, Gazze'ye acil insani yardım girişi için tüm çabaların gösterilmesini görüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da "yakında" onaylayacaklarını bildirmişti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde Mısır sınırında yer alan, İsrail saldırılarından önce 280 bin olan Refah kentinin nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli miktarda kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a İsrail saldırılarından kaçarak sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası çapta İsrail'e Refah'a kara saldırısı düzenlememe konusunda uyarılar yapılmasına rağmen, Netanyahu sık sık Refah'a yönelik saldırı planını dile getiriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.