Suudi Arabistan ve Afganistan'dan Güvenlik Görüşmesi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bölgesel gelişmeler ile güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan ve Muttaki, Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim sürerken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar görüşmede, son bölgesel gelişmeler ile gerilimin azaltılması ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanmasına katkı sunacak adımları ele aldı.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı 22 Şubat'ta, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada da Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

?- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.