Suudi Arabistan ve Umman İlişkileri Güçleniyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed bin Humud el-Busaidi ile iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bin Ferhan, mevkidaşı Busaidi ile Umman'ın başkenti Muskat'ta bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkileri ile bu ilişkilerin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda geliştirilmesi ele alındı.

Bakanlar, görüşmenin ardından gerçekleştirdikleri resmi temaslarda, ikili işbirliğinin farklı alanlarda güçlendirilmesi, Suudi Arabistan ile Umman arasındaki stratejik ortaklığın ilerletilmesi ve Körfez ülkeleri arasındaki ortak çalışma mekanizmalarının desteklenmesine yönelik konuları değerlendirdi.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun ele alındığı görüşmede, deniz ulaşım yollarının güvenliğinin korunması, seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması, bölgede güvenlik ve istikrarı destekleyen çabaların sürdürülmesi ile anlaşmazlıkların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki kara sınır kapısı projesi başta olmak üzere ortak stratejik projeler ile ulaştırma ağları ve lojistik bağlantılar alanındaki işbirliği de ele alındı.

Bakanlar ayrıca ekonomik, ticari ve yatırım alanlarında işbirliğinin genişletilmesi, kamu ve özel sektör ortaklıklarının teşvik edilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki fırsatların değerlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.