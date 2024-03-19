Suudi Arabistan Veliaht Prensi BM Genel Sekreteri ile Gazze Şeridi'ndeki Durumu Görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze Şeridi'ne ilişkin gelişmeleri, barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları ele aldı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bin Selman ve Guterres telefon görüşmesinde, Gazze ve çevresindeki durum ile barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar başta olmak üzere son gelişmeleri masaya yatırdı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 593 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, ameliyat için hastaneye götürülen yaşlı kadının içinde bulunduğu otomobil, aynı hastaneye doktora giden hastanın idaresindeki otomobile çarptı. Kazada yaşlı kadın ile eşi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kayyum atanmış Boydak Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, İstanbul'da yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı. Boydak hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. İşlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Boydak, Fetullahçı terör örgütüyle ilişkili eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alındı.
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