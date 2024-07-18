Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Gazze'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Gazze'deki gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırıları hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna-Rusya krizi gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

18.07.2024 06:07
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 10 aydır İsrail'in şiddetli saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve mevcut iş birliğinin gözden geçirildiği görüşmede, başta "Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna- Rusya krizi ile bu bağlamda güvenlik ve istikrarın sağlanması için gösterilen çabalar" olmak üzere bir dizi bölgesel ve uluslararası konu ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Gazze'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Gazze'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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