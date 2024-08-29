Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, AB Konseyi Başkanı Michel, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Suudi Arabistan ile AB ülkeleri arasındaki ilişkiler, mevcut işbirliği alanları ve bunları geliştirme fırsatlarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası durum ile bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.