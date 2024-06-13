Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Rusya-Ukrayna krizine destek verdi - Son Dakika
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Rusya-Ukrayna krizine destek verdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizini çözme çabalarına desteğini teyit etti. Görüşmede, iki dost ülke arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirildi ve Ukrayna-Rusya krizindeki gelişmeler ele alındı. Bin Selman, ülkesinin, krizi çözmeyi ve krizden kaynaklanan insani etkileri hafifletmenin yollarını incelemeyi amaçlayan tüm uluslararası çabalara olan ilgisini ve desteğini vurguladı.

13.06.2024 00:05
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizini çözme çabalarına desteğini teyit etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cidde'de görüştü.

Görüşmede, iki dost ülke arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirildi ve Ukrayna-Rusya krizindeki gelişmeler ele alındı.

Bin Selman, ülkesinin, krizi çözmeyi ve krizden kaynaklanan insani etkileri hafifletmenin yollarını incelemeyi amaçlayan tüm uluslararası çabalara olan ilgisini ve desteğini vurguladı.

Kaynak: AA

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