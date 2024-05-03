Suudi Arabistan, vizesiz Mekke'ye gelenlerle mücadele için yeni bir uygulama başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suudi Arabistan, vizesiz Mekke'ye gelenlerle mücadele için yeni bir uygulama başlattı

Suudi Arabistan, vizesiz Mekke\'ye gelenlerle mücadele için yeni bir uygulama başlattı

Suudi Arabistan, hac izni olmadan vizesiz Mekke'ye gelenlerle mücadele için yeni bir uygulama başlattığını duyurdu. Uygulama, Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancı vatandaşlarla sınırlı olacak ve Mekke'ye girmek isteyenlerin önceden yetkili makamlardan yazılı izin almaları şart koşulacak.

03.05.2024 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, hac izni olmadan vizesiz Mekke'ye gelenlerle mücadele için yeni bir uygulama başlattığını duyurdu.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "kaçak" hac ile mücadelede hac ibadetini düzenleyen yeni talimatların yarın uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

Söz konusu uygulama Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancı vatandaşlarla sınırlı olacak ve Mekke'ye girmek isteyenlerin önceden yetkili makamlardan yazılı izin almaları şart koşulacak.

Mekke kentine giden yollara kurulacak kontrol noktalarında izin belgesi olmayan kişilerin kente girişine izin verilmeyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA'ya yaptığı açıklamada, vatandaşlardan seyahat vizesi, işçi vizesi veya ticari vizeyle hacca götürme vaadinde bulunanlara itibar etmemelerini istediklerini bildirerek, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı bu sene hac vizesi haricindeki seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle girenlerin yakalanmaları halinde ülkeden anında deport edileceğini bize iletti." uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Mekke, Hac, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, vizesiz Mekke'ye gelenlerle mücadele için yeni bir uygulama başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:37 Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26’ya yükseldi, istenen hapis cezası 275’e çıktı Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26'ya yükseldi, istenen hapis cezası 275'e çıktı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:16 Meteoroloji’den 15 il için “sarı kod“ uyarısı Meteoroloji'den 15 il için "sarı kod" uyarısı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:27 VAR’dan döndü İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golü VAR'dan döndü! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golü
18:58 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
17:16 Protesto için MEB’e yürüyen CHP’lilere “simit“ sürprizi Protesto için MEB'e yürüyen CHP'lilere "simit" sürprizi
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 21:22:23. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan, vizesiz Mekke'ye gelenlerle mücadele için yeni bir uygulama başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement