Suudi Bakan'dan Irak Görüşmesi - Son Dakika
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Suudi Bakan'dan Irak Görüşmesi

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Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Iraklı mevkidaşı ile Amman'da gerilimi ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, iki ülke arasındaki gerilimin ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'le bir araya geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamaya göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı'nda iki ülkenin bakanları görüştü.

Görüşmede bölgedeki gelişmelerin ele alındığı ve iki ülke arasındaki "derin ilişkilerin vurgulandığı" belirtildi.

Açıklamada, Irak topraklarının ve imkanlarının komşularına karşı bir saldırı aracına dönüşmesinin engellenmesinin önemi, bunun tüm bölge ülkeleri ve halkları için kalkınma ile istikrara katkı sağlayacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan ve Irak gerilimi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz'da ülkenin doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Bunun ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 29 Temmuz'da, ABD ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinden yapılan yazılı açıklamada ise ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarında Bağdat, Vasıt, Musul, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerindeki örgüte ait resmi merkezlerin hedef alındığı belirtilmişti.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın ülkenin farklı noktalarında Haşdi Şabi'ye ait bazı merkezleri hedef aldığı saldırılar kınanarak, Irak topraklarının "hesaplaşma" alanı olarak kullanılmasına karşı uyarıda bulunulmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Bakan'dan Irak Görüşmesi - Son Dakika

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