Suudi Bakanlar Kurulu enerji ve deniz güvenliğinde işbirliği çağrısı yaptı

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, küresel enerji güvenliği, uluslararası ticaret, tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği ve deniz ulaşımının uluslararası işbirliği gerektiren ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud liderliğinde başkent Riyad'da toplandı.

Bakanlar Kurulu toplantısında, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra yaşanan çatışma ve gerilimlerin küresel enerji güvenliği, uluslararası ticaret, tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği ve deniz ulaşımı üzerindeki etkilerini sınırlamak, bölgenin istikrarını güçlendirmek amacıyla Suudi Arabistan'ın dost ülkelerle yürüttüğü çabalar ele alındı.

Küresel enerji güvenliği, uluslararası ticaret, tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği ve deniz ulaşımının güvenliğinin, küresel ekonominin tüm dünyayı etkileyebilecek risklere maruz kalmasını önleyecek uluslararası işbirliğini gerektiren ortak sorumluluklar olduğu vurgulandı.

Kurul, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere, havalimanlarına ve enerji altyapısına yönelik saldırılarını ve Kızıldeniz ile Babülmendep Boğazı'ndaki deniz ulaşımına yönelik tehditlerini kınayan açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

BMGK'nın 2216 sayılı kararı ve sonraki kararların eksiksiz uygulanmasının önemine dikkati çekildi.

Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının, teşkilat bünyesinde "Siber Güvenlik Bakanları Konseyi" kurulması, konseyin genel sekreterliği ile yürütme ofisinin Riyad'da bulunması kararı da takdirle karşılandı.