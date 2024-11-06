Suudi Prens Trump'ı Tebrik Etti

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens Bin Selman, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'la telefonda görüştü.

ABD başkanlık seçimlerini kazanmasından dolayı Trump'ı tebrik eden Bin Selman, görevi süresince iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini umduğunu dile getirdi. Trump da Bin Selman'a teşekkürlerini iletti.

Fas Kralı 6. Muhammed de ABD'nin seçilmiş başkanı Trump için tebrik mesajı yayımladı.

Fas resmi haber ajansı MAP'da yer alan habere göre, Fas Kralı, ABD'de seçimleri kazanan Trump'ı tebrik etti.

Kral 6. Muhammed, Ortadoğu ve Afrika'da güvenliğin sağlanması için iki ülke arasında ortak işbirliği geliştirmeyi umduğunu kaydetti.