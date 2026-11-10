Suudi Sivil Savunma, Abha ve Hamis Muşayt'ta erken uyarı sistemini devreye aldı - Son Dakika
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Suudi Sivil Savunma, Abha ve Hamis Muşayt'ta erken uyarı sistemini devreye aldı

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husilerin hedefindeki Abha ve Hamis Muşayt kentlerinde olası tehlikeye karşı erken uyarı sistemini devreye aldı. Kısa süre sonra tehlikenin geçtiği bildirilirken halktan resmi talimatlara uyması ve görüntü çekmekten kaçınması istendi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Abha ve Hamis Muşayt kentlerinde olası tehlikeye karşı erken uyarı sistemi devreye alındı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Abha ve Hamis Muşayt'ta olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtilerek halktan resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamayla, uyarı gönderilen kentlerde "tehlikenin geçtiğini" bildirdi.

Açıklamada, halktan güvenlikleri için resmi makamların talimatlarına uymaları ve olay yerlerinde görüntü çekmekten kaçınmaları istendi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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