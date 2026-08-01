Suudi ve Kuveyt Dışişleri Bakanları Görüştü - Son Dakika
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Suudi ve Kuveyt Dışişleri Bakanları Görüştü

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Bakanlar, bölgesel gerilimi azaltma ve deniz güvenliğini sağlama yollarını görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, bölgedeki gelişmeleri ele alarak gerilimin düşürülmesi, seyrüsefer serbestisinin korunması ve bölgesel güvenliğin desteklenmesine yönelik diplomatik çabaları görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken, istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Bakanlar ayrıca, gerilimin azaltılmasına katkı sağlayacak diplomatik girişimlerin desteklenmesi, deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması ve bölgesel istikrarın korunması konularını ele aldı.

Telefon görüşmesi, Kuveyt'in saatler önce İran'a ait insansız hava araçlarının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini, bazı kamu tesisleri ile sivil araçlarda hasara yol açtığını açıklamasının ardından gerçekleşti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi ve Kuveyt Dışişleri Bakanları Görüştü - Son Dakika

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