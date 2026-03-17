Suudi ve Suriye Dışişleri Bakanları Görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgedeki güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede taraflar, söz konusu gelişmelere ilişkin yürütülen çabalar ve koordinasyon konularını değerlendirdi.

Görüşmenin, iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdürülmesi kapsamında gerçekleştiği belirtildi.