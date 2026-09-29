Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, Burhan'a Sudan'da istikrar desteğini belirtti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan'da istikrarı, egemenliği ve ülke bütünlüğünü desteklediklerini belirtti.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre Bin Selman, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüştü.

Görüşmede Bin Selman, Suudi Arabistan olarak Sudan'da istikrarın yanında yer aldıklarını, ülkenin egemenliği ve bütünlüğünü desteklediklerini vurguladı.

Bin Selman ayrıca, yurtlarından ayrılmak zorunda kalan sığınmacı ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü ve kapsamlı bir kalkınma sürecine zemin hazırlayacak istikrarın tesis edilmesini tümüyle desteklediklerini kaydetti.