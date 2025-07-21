Süveyda'da Bedevi Aileler Tahliye Edildi - Son Dakika
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Süveyda'da Bedevi Aileler Tahliye Edildi

21.07.2025 11:12
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Süveyda'daki çatışmalarda zorla yerinden edilen Bedevi aileler, güvenlik eşliğinde tahliye edildi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilindeki çatışmalarda Hikmet el-Hecri grubu tarafından zorla yerinden edilen Bedevi Arap ailelerden bir kısmı tahliye edildi.

Sabahın erken saatlerinde, Süveyda il merkezinde 13 Temmuz'da başlayan çatışmalarda Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı güçlerce zorla yerinden edilen yüzlerce kişiden oluşan Bedevi aileler bölgeden tahliye edildi.

Aralarında kadın ve çocukların yer aldığı Bedevi aileleri taşıyan 4 otobüs ile yaklaşık 20 özel taşıma aracından oluşan konvoy, Süveyda dışına çıktı.

Özellikle el-Mekus Mahallesi'nde bulunan bu kişiler, Suriye Kızılayı eşliğinde, herhangi bir devlet kurumu tarafından refakat edilmeksizin bölgeden çıkarıldı.

Tahliye edilenler, Süveyda'dan ayrıldıktan sonra, güvenlik güçleri ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin beklediği noktalarda karşılandı.

Süveyda'dan Valga köyüne daha sonra da Dera iline bağlı İzra ilçesine gelen konvoy, buradan Şam kırsalındaki yerleşim merkezlerine ulaştı.

Tahliye edilenler Suriye Kızılayınca hazırlanan barınma merkezlerine yerleştirildi.

AA muhabirinin Suriyeli yetkililerden aldığı bilgiye göre, Şam yönetimi çatışmaların merkezindeki Dürzi lider Hikmet el-Hecri'den Bedevi ailelerin topraklarına dönüşleri konusunda güvence aldı.

Öte yandan Hecri grubu henüz bölgeden ayrılmak zorunda kalan ailelerin dönüşü ve güvenliği konusunda net bir açıklama yapmadı.

Süveda'daki Bedevi Araplar aileleri, İsrail'in Şam'a yönelik ağır bombardımanları üzerine Suriye güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından Hecri güçlerinin zorla yerinden etme ve silahlı saldırılarına maruz kalmıştı.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Süveyda'da Bedevi Aileler Tahliye Edildi - Son Dakika

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