Suveyda'da Saldırılar: 10 Güvenlik Görevlisi Yaralandı - Son Dakika
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Suveyda'da Saldırılar: 10 Güvenlik Görevlisi Yaralandı

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Suriye'nin Suveyda kentinde, Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı grupların güvenlik noktalarına düzenlediği saldırılarda iç güvenlik gücü personelinden 10 kişi yaralandı. Çatışmaların bazı bölgelerde sürdüğü bildirildi.

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde, Dürzilerin bir kısmının lideri Hikmet el-Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı grupların düzenlediği saldırılarda yaralanan iç güvenlik gücü personeli sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariye'de yer alan habere göre, Suveyda İç Güvenlik Komutanlığı, silahlı grupların Tel Hadid bölgesi ile Velga hattındaki güvenlik noktalarını hedef alması sonucu iç güvenlik güçlerinden toplam 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Suveyda İç Güvenlik Komutanlığı, grupların Tel Hadid ve Velga bölgelerinde kentin güvenliğini sağlamakla görevli iç güvenlik güçlerine ait noktaları havan topları ve ağır makineli silahlarla hedef aldığını bildirdi.

Bölgede bazı noktalarda çatışmaların sürdüğü, iç güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verirken sivillerin ve güvenlik personelinin korunması için gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.

Silahlı grupların Mansura, Velga ve Tel Hadid köylerindeki Suriye iç güvenlik birimlerine saldırılarının ardından bölgede çatışma çıkmıştı. Suveyda'da düzenlenen saldırılarda daha önce 4 güvenlik gücü mensubunun yaralandığı bildirilmişti.

Suriye'deki Dürzi cemaatinin bir kısmının lideri Hecri, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suveyda bölgesinin merkezi hükümetten ayrılarak "bağımsızlık" kazanması gerektiğini iddia etmiş, bu süreçte İsrail ile yakınlaşarak Tel Aviv yönetiminden açık destek görmüştü.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suveyda'da Saldırılar: 10 Güvenlik Görevlisi Yaralandı - Son Dakika

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