Süveyda'da Tutuklu Değişimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süveyda'da Tutuklu Değişimi Başladı

26.02.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şam yönetimi ve Dürziler arasında tutuklu değişimi, Kızılhaç'ın yardımıyla Süveyda'da başladı.

(ANKARA) – Şam yönetimi ile Suriye'nin güneyindeki Süveyda vilayetinde bulunan Dürziler arasında, Uluslararası Kızılhaç ekiplerinin kolaylaştırıcılığında tutuklu değişiminin başladığı bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, Suriye hükümeti ile Dürzi lider Şeyh Hikmet el-Hicri'ye bağlı grup arasında esir takasının bugün Süveyda kırsalındaki el-Matouna noktasında başladığı aktarıldı. Bölgede, Uluslararası Kızılhaç ekiplerinin de bulunduğu belirtilirken, söz konusu takasın bölgede ilk olmadığı, daha önce de yerel düzeyde klanlar arasında benzer tutuklu değişimlerinin yapıldığı ifade edildi.

Süveyda Medya Müdürlüğü: "Temmuz ayında yaşanan olayların ardından tutuklu takası süreci başlatıldı"

Süveyda Medya Müdürlüğü, dün akşam yaptığı açıklamada, geçen yıl temmuz ayında yaşanan olayların ardından bir tutuklu takası sürecinin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, Süveyda valiliğinden tutukluların, "Ulusal Muhafızlar" tarafından tutulan bir grup kişiyle birlikte serbest bırakılacağı kaydedildi.

Yetkililer ayrıca, Suriye hükümeti tarafından gözaltına alınan kişilerin aileleriyle sürekli iletişim halinde olunduğunu belirterek, söz konusu adımın ulusal birliği güçlendirmeyi ve vilayeti istikrarsızlaştırma girişimlerini engellemeyi amaçladığını bildirdi.

ABD arabuluculuğu

Suriye basınına konuşan bir kaynak, ABD'nin Temmuz 2025'teki olaylardan bu yana tutuklu bulunan kişilerin değişimi konusunda Şeyh Hikmet el-Hicri ile Şam yönetimi arasında arabuluculuk yaptığını söyledi. Agence France-Presse'e konuşan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen kaynak, taraflar arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin tutuklu ve mahkumların değişimine odaklandığını ifade etti.

Kaynak, arabuluculuğun, Şam yakınlarındaki Adra Hapishanesi'nde tutulan Süveyda'dan 61 sivilin serbest bırakılması karşılığında, el-Hicri'ye bağlı Ulusal Muhafızların elinde bulunan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarından 30 kişinin bırakılmasını içerdiğini kaydetti.

Düziler ile Bedeviler arasındaki çatışmalar

Dürzi azınlığın yoğun olarak yaşadığı Süveyda vilayetinde 13 Temmuz'da başlayan ve yaklaşık bir hafta süren çatışmalar, Dürzi silahlı gruplar ile Şam yönetimine bağlı Bedevi aşiretleri arasında yaşanmış, hükümet güçleri ile bazı aşiret unsurlarının müdahalesiyle çatışmalar şiddetlenmişti. Taraflar arasında 20 Temmuz'da ateşkes sağlanmasına rağmen bölgede gerginlik sürüyor.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süveyda'da Tutuklu Değişimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:57:28. #7.13#
SON DAKİKA: Süveyda'da Tutuklu Değişimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.