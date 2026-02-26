Süveyda'da Tutuklu Değişimi Başladı

(ANKARA) – Şam yönetimi ile Suriye'nin güneyindeki Süveyda vilayetinde bulunan Dürziler arasında, Uluslararası Kızılhaç ekiplerinin kolaylaştırıcılığında tutuklu değişiminin başladığı bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, Suriye hükümeti ile Dürzi lider Şeyh Hikmet el-Hicri'ye bağlı grup arasında esir takasının bugün Süveyda kırsalındaki el-Matouna noktasında başladığı aktarıldı. Bölgede, Uluslararası Kızılhaç ekiplerinin de bulunduğu belirtilirken, söz konusu takasın bölgede ilk olmadığı, daha önce de yerel düzeyde klanlar arasında benzer tutuklu değişimlerinin yapıldığı ifade edildi.

Süveyda Medya Müdürlüğü: "Temmuz ayında yaşanan olayların ardından tutuklu takası süreci başlatıldı"

Süveyda Medya Müdürlüğü, dün akşam yaptığı açıklamada, geçen yıl temmuz ayında yaşanan olayların ardından bir tutuklu takası sürecinin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, Süveyda valiliğinden tutukluların, "Ulusal Muhafızlar" tarafından tutulan bir grup kişiyle birlikte serbest bırakılacağı kaydedildi.

Yetkililer ayrıca, Suriye hükümeti tarafından gözaltına alınan kişilerin aileleriyle sürekli iletişim halinde olunduğunu belirterek, söz konusu adımın ulusal birliği güçlendirmeyi ve vilayeti istikrarsızlaştırma girişimlerini engellemeyi amaçladığını bildirdi.

ABD arabuluculuğu

Suriye basınına konuşan bir kaynak, ABD'nin Temmuz 2025'teki olaylardan bu yana tutuklu bulunan kişilerin değişimi konusunda Şeyh Hikmet el-Hicri ile Şam yönetimi arasında arabuluculuk yaptığını söyledi. Agence France-Presse'e konuşan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen kaynak, taraflar arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin tutuklu ve mahkumların değişimine odaklandığını ifade etti.

Kaynak, arabuluculuğun, Şam yakınlarındaki Adra Hapishanesi'nde tutulan Süveyda'dan 61 sivilin serbest bırakılması karşılığında, el-Hicri'ye bağlı Ulusal Muhafızların elinde bulunan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarından 30 kişinin bırakılmasını içerdiğini kaydetti.

Düziler ile Bedeviler arasındaki çatışmalar

Dürzi azınlığın yoğun olarak yaşadığı Süveyda vilayetinde 13 Temmuz'da başlayan ve yaklaşık bir hafta süren çatışmalar, Dürzi silahlı gruplar ile Şam yönetimine bağlı Bedevi aşiretleri arasında yaşanmış, hükümet güçleri ile bazı aşiret unsurlarının müdahalesiyle çatışmalar şiddetlenmişti. Taraflar arasında 20 Temmuz'da ateşkes sağlanmasına rağmen bölgede gerginlik sürüyor.