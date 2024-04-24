Süveyş Kanalı'nda Bir Kargo Gemisi Batmaktan Kurtarıldı - Son Dakika
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Süveyş Kanalı'nda Bir Kargo Gemisi Batmaktan Kurtarıldı

Süveyş Kanalı\'nda Bir Kargo Gemisi Batmaktan Kurtarıldı

Süveyş Kanalı'ndaki kurtarma ekipleri, bir kargo gemisini henüz kanaldan geçmeden evvel batmaktan kurtardı. Kurtarılan Tanzanya bandıralı LABATROS adlı kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Gemideki teknik koşulların incelenmesi devam ediyor. Süveyş Kanalı, Mısır için kritik önem taşıyan bir döviz kaynağıdır.

24.04.2024 11:55
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ÇEKİM TARİHİ: 23 Nisan 2024

1. Süveyş Kanalı'nda bir kargo gemisinin batmasını önleyen kurtarma ekiplerinin çeşitli görüntüleri (Süveyş Kanalı İdaresi'nin izniyle)

2. Süveyş Kanalı'nda bir kargo gemisinin batmasını önleyen kurtarma ekiplerinin çeşitli fotoğrafları (Süveyş Kanalı İdaresi'nin izniyle)

3. Süveyş Kanalı'ndan geçen gemilerin çeşitli görüntüleri

Süveyş Kanalı'ndaki kurtarma ekipleri, bir kargo gemisini henüz kanaldan geçmeden evvel batmaktan kurtardı.

Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, kurtarılan Tanzanya bandıralı LABATROS adlı kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın güvende olduğunu bildirdi.

Açıklamada, batmanın nedenini anlamak ve olası deniz kirliliğini kontrol altına almak için geminin teknik koşullarının incelenmesine devam edildiği belirtildi.

Lübnan'dan gelen 3.000 tonluk gemi, Süveyş Körfezi'nin batı kıyısındaki Edebiye Limanı'na gitmekteydi.

Küresel ticaretin yüzde 12'sinin kullandığı Süveyş Kanalı, Mısır için kritik önem taşıyan bir döviz kaynağı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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