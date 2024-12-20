Suyun Tasarruflu Kullanımı Zorunlu - Son Dakika
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Suyun Tasarruflu Kullanımı Zorunlu

Suyun Tasarruflu Kullanımı Zorunlu

Bakan Yardımcısı Gizligider, yağışların azalmasının iklim krizi nedeniyle su tasarrufunun şart olduğunu vurguladı.

20.12.2024 14:48
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, suyun tasarruflu kullanılmasının artık zorunluluk olduğuna dikkati çekerek, "Son 30 yılın ortalamasıyla bu yılın ekim ayı yağış ortalamasını karşılaştırdığımızda yüzde 45, 2023 ile 2024 Ekim aylarının yağış ortalaması karşılaştırıldığında yüzde 25 düşüş var." dedi.

Gizligider, Sinop Boyabat Kaymakamlığında Valilik tarafından düzenlenen, "Çeltik Üretimi, Sulama Kooperatifleri ve Birlikleri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğine bağlı oluşan sorunların sorun olmaktan çıkarabilmesi için planlamaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bakanlık olarak bu yönde çalışmaları olduğunu belirten Gizligider, suyun tasarruflu kullanılmasının artık zorunluluk olduğunu vurguladı.

Yağış miktarındaki azalışın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ortak sorunu haline geldiğine dikkati çeken Gizligider, şöyle konuştu:

"Son 30 yılın ortalamasıyla bu yılın ekim ayı yağış ortalamasını karşılaştırdığımızda yüzde 45, 2023 ile 2024 Ekim aylarının yağış ortalaması karşılaştırıldığında yüzde 25 düşüş var. Mevcut kapalı sistem sulaması yüzde 6 olup, bunu 2028 yılına kadar yüzde 45'lere çıkarmayı planlıyoruz. Bakanlık olarak üzerimize düşen planlama ve uygulamaları gerçekleştirirken belediye başkanlarımıza da büyük işler düşüyor. Kurakçıl peyzaj düzenleme planlarından başlayıp suyu tasarruflu kullanmamız büyük önem arz ediyor. Başka yolumuz kalmadı, sona geldik. Bakanlığımızla iş birliği içerisinde acilen önlemlerimizi almamız gerekiyor."

Konuşmaların ardından bölgedeki çeltik üreticilerin sorun ve talepleri dinlenerek, çözüm önerileri değerlendirildi.

Kaynak: AA

Ebubekir Gizligider, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, sinop, Son Dakika

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