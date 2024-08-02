Swiss, Zürih-Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı

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İsviçre Uluslararası Hava Yolları (Swiss), Orta Doğu yaşanan son gelişmeler nedeniyle Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşları karşılıklı durdurdu.

Havayolu şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zürih-Tel Aviv arasında uçuşlar, 8 Ağustos'a kadar "mürettebat ve yolcuların güvenliği" gerekçesiyle askıya alındı.

Öte yandan, 29 Temmuz'da Zürih ile Beyrut arasındaki uçuşların askıya alınma süresi de 12 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Bu aksamalardan etkilenen yolcular, daha sonraki bir tarihe rezervasyon yaptırabilecek veya geri ödeme talep edebilecek.