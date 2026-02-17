Sydney'de Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin Sydney kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

ABC News'ün haberine göre, Sydney'in batısındaki Merrylands bölgesinde yerel saatle yaklaşık 10.00 sıralarında saldırı düzenlendi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Polis Simon Glasser, saldırganın birden fazla kişiyi bıçakladıktan sonra bölgeden yaya olarak uzaklaştığını söyledi.

Glasser, saldırıda yaralanan 22 yaşındaki bir erkek ve 47 yaşındaki bir kadının durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Üç mağdur arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade eden Glasser, ilk bulguların saldırının rastgele yapıldığına işaret ettiğini aktardı.

Olayda 20-30 santimetre uzunluğunda bir mutfak bıçağının kullanıldığı değerlendiriliyor.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliyi olay yerine yakın bir evin arkasında yakalayarak gözaltına aldı.