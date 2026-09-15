SYKP Eş Genel Başkanı Titiz gözaltına alındı, partiden 'baskılar bizi susturamaz' açıklaması
SYKP, sabaha karşı düzenlenen operasyonda Eş Genel Başkan Mertcan Titiz ve çok sayıda muhalifin gözaltına alındığını açıkladı. Parti, şafak operasyonlarıyla muhalifleri susturmak isteyen iktidara 'baskılar bizi susturamaz' diyerek gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istedi.
(ANKARA) - Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin (SYKP) sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Eş Genel Başkan Mertcan Titiz ve çok sayıda muhalifin gözaltına alınmasına ilişkin, "Muhalifleri her gün şafak operasyonlarıyla susturmak isteyen iktidar bilsin ki baskılar bizi susturamaz. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın" denildi.
SYKP'nin sosyal medya hesabında, Eş Genel Başkan Mertcan Titiz ve çok sayıda muhalifin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yayımlandı.
Açıklamada, "Bugün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz'in de bulunduğu çok sayıda devrimci, sosyalist ve muhalif gözaltına alındı. Muhalifleri her gün şafak operasyonlarıyla susturmak isteyen iktidar bilsin ki baskılar bizi susturamaz. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › SYKP Eş Genel Başkanı Titiz gözaltına alındı, partiden 'baskılar bizi susturamaz' açıklaması - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?