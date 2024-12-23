Syria: Hope for Better Living Conditions After Regime Change

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ÖMER KOPARAN/ZEYNEP KATRE ORAN - Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından halk geleceğe umutla bakarken, öncelikli olarak yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve temel ihtiyaçların karşılanması gerektiğini vurguluyor.

Başkent Şam'da yaşayan Yale Fehed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın, rejimin devrilmesinden sonraki sürece ilişkin bazı endişeleri olduğunu belirtti.

Bu konular arasında ülkede yaşayan azınlık grupların durumunun ve kadın haklarının bulunduğunu aktaran Fehed, "Esed rejiminin devrilmesinden sonraki 2'nci haftadayız. Yeni yönetim insanlara haklarını verdiğinde ve yaşam koşullarını düzelttiğinde birçok endişe ortadan kalkacak." dedi.

Suriye'deki azınlık gruplar arasında sorunlar olduğunu düşünenlerin bulunduğunu söyleyen Fehed, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını, ülkedeki farklı din ve mezheplerden kişilerin bir arada yaşadığını anlattı. Fehed, "Suriye dışındaki ülkeler bizim birbirimizden ayrı olduğumuzu düşünse de biz aslında hep bir arada yaşıyoruz, hatta evliliklerimiz bile bu şekilde." diye konuştu.

Rejimin devrilmesinin ardından önlerinde uzun bir sürecin olduğunu aktaran Fehed, bu aşamada özellikle farklı mezhep ve dinlerden kişiler için yasaların oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Fehed, kadınlar olarak, yeni yönetimde daha fazla söz sahibi olmak istediklerini dile getirerek, "Herkesin haklarına saygı duyan sivil bir devlete ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Yaşam şartlarının iyileştirilmesi öncelikli konu

Rejim sonrası dönemde yapılması gereken en önemli ve öncelikli şeyin halkın yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu kaydeden Fehed, Suriye'yi destekleyen sivil toplum kuruluşları ile uluslararası örgütlerin de yardımıyla sivil toplumun güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Fehed, ülkedeki birçok insanın yurt dışında yaşayan akrabalarının yardımlarıyla geçimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Suriye'deki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için öncelikli olarak ülkede ekonomik kalkınmanın sağlanması gerektiğini ifade eden Fehed, bu kapsamda, devlet memurlarının maaşlarının optimize edilmesi ve devrik rejim dönemindeki ağır vergilerin sonlandırılması gerektiğine dikkati çekti.

Fehed, "Yoksulluk tarif edilemez, hiçbir şey yok. Temel ihtiyaçlar bile yok, yani bir eve girdiğinizde ısınacak bir şey ya da bir halı bile bulamayabilirsiniz. Durum çok zor, bu yüzden ekonominin düzelmesi ilk şey." şeklinde konuştu.

"Suriye halkına karşı suç işleyenlerin cezalandırılmasını istiyoruz"

Rejimin devrilmesinin ardından başlayacak yargı sürecinde, Esed dönemi Suriyesinde insan hakları ihlallerinde bulunanların yaptıklarından sorumlu tutulmasını, hak ettikleri cezayı almasını istediğini söyleyen Fehed, "Biz insanların yasal olarak ve halkın önünde yargılanmasıyla ilgileniyoruz. Uluslararası mahkemelerde Suriye halkına karşı suç işleyen insanların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

"Şimdi sokaklarda özgürce enstrüman çalabiliyorum"

Şam'da ikamet eden Afrinli Ahmet Bekir, rejimin devrilmesinden sonraki geçiş sürecinin zorlu geçebileceğine ancak yeni yönetimin, Esed rejiminin yaptığı gibi insanların hakkını yemeyeceğine işaret etti.

Bekir, halk olarak tek taleplerinin onurlu ve özgür bir yaşam olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Geçmişte sahip olduğumuz şeyi istemiyoruz, önceden bazı gruplar ayaklanırdı, kendi ülkelerini ister, sorun çıkarır ve başkalarına zarar verirdi, ancak şu anki durumda halkımızın çoğu sakinleşti ve artık herhangi bir çekişme yaratmak istemiyor. Sadece sağlıklı ve normal bir yaşam istiyoruz."

Bekir, küçüklüğünden beri müzikle haşır neşir olduğundan bahsederek, müziğin bir hobi, eğlence yöntemi ya da zaman geçirme yönteminden çok bir ilim olduğunu ifade etti.

Hobisinin enstrüman çalmak olduğunu ve müzik öğretmenliği yaptığını aktaran Bekir, "Sokakta enstrüman çalma gibi bir durumumuz yoktu. Rejim unsurları bizi durdururdu. Şimdiyse sokaklarda özgürce enstrüman çalabiliyorum." diye konuştu.

"Kendimizi çok daha güvende hissediyoruz"

Şam'ın yerlilerinden Merve Nur da rejimin devrilmesinden sonraki sürecin ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pahalılığın artması dışında her şeyin çok daha güzel olduğuna değinen Merve Nur, "Esed rejiminin düşmesine karşı çıkanlar var. Burada olmadıkları için doğruları göremiyorlar. Şimdi kendimizi çok daha güvende hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rejim zamanında sokaklarda adım başı kontrol noktası olduğu için dışarıda yürümeye korkar olduklarını kaydeden Merve Nur, "Esed rejimi düştükten sonra Şam'ın tamamını yürüyerek rahatça gezdim." şeklinde konuştu.

Merve Nur, rejim sonrası dönemde üzerinde durulması gereken en önemli konunun halkın elektrik, su, benzin ve gaz gibi elzem ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyledi.