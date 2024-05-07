SYRIZA Lideri: İsrail'in Gazze'ye saldırısı uluslararası hukuk ihlali - Son Dakika
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SYRIZA Lideri: İsrail'in Gazze'ye saldırısı uluslararası hukuk ihlali

SYRIZA Lideri: İsrail\'in Gazze\'ye saldırısı uluslararası hukuk ihlali

Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis, İsrail ordusunun Gazze'nin Refah bölgesine başlattığı kara saldırısının uluslararası insancıl hukukun bariz ihlali anlamına geldiğini belirterek, Refah'taki sivillere destek mesajı verdi. Kaselakis, uluslararası toplumun müdahale etmesi gerektiğini ve Avrupa Birliği'nin net bir tutum izlemesi gerektiğini vurguladı.

07.05.2024 22:57
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Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis, İsrail ordusunun Gazze'nin Refah bölgesine başlattığı kara saldırısının uluslararası insancıl hukukun bariz ihlali anlamına geldiğini belirterek, Refah'taki sivillere destek mesajı verdi.

Kaselakis, sosyal paylaşım platformu X'te yaptığı açıklamada, "İsrail'in Refah Sınır Kapısı'na yönelik saldırısı ve akabindeki işgali, uluslararası insancıl hukukun bariz ihlalidir ve ancak daha fazla sivilin ölümüne yol açar." ifadesini kullandı.

Kalıcı bir ateşkes sağlanabilmesi, insani yardımın sınırsızca devam edebilmesi ve tüm esirlerin iadesinin garanti edilebilmesi için uluslararası toplumun müdahale etmesi gerektiğini belirten Kaselakis, Avrupa Birliği'nin de net bir tutum izlemesi gerektiğini kaydetti.

Kaselakis, paylaşımında, "Refah'ta korku ve çaresizlik içinde yaşayan binlerce siville dayanışma içerisindeyim." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Yunanistan, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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