SYS Grup'un VENOM LR Üretim Kapasitesi Artıyor - Son Dakika
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SYS Grup'un VENOM LR Üretim Kapasitesi Artıyor

SYS Grup\'un VENOM LR Üretim Kapasitesi Artıyor
26.07.2025 11:24
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SYS Grup, VENOM LR ile üretim kapasitesini 250 adede çıkararak savunma sanayinde önemli bir adım atıyor.

Türkiye'yi, düşük geri tepmeli 30x113 milimetre orta kalibre top VENOM LR ile bu alanda dünyadaki 3 üreticiden biri haline getiren Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), artan talep dolayısıyla üretim kapasitesinde önemli bir artışa hazırlanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteği, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

SYS Grup, fuar kapsamında bünyesindeki şirketlerin farklı kalibrelerdeki ateşli silah çözümlerini, kule sistemlerini, bu sistemlerin ve kullanıcıların performansını artıran ekipman çözümlerini tanıttı.

???????SYS Grup Genel Müdürü Utku Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IDEF'in kendileri için gayet iyi geçtiğini, savunma sanayisinin sıcak bölgelere yönelik gücünü sergileme açısından fuarın önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Farklı platform üreticileri tarafından tercih edilen ve fuarın farklı noktalarında sergilenen düşük geri tepmeli 30x113 milimetre orta kalibre top VENOM LR'ye yönelik değerlendirmelerde bulunan Aral, SYS'nin 30 milimetre top üretiminde geldiği noktanın 2020 yılında başlatılan stratejik adımlara dayandığını belirtti.

Aral, "12,7 ağır makineli tüfekleri üretmemizle orta kalibre alanına ilk adımımızı attık. Süreçleri hızlandırmak için güçlü bir geçmişe sahip İngiliz AEI Systems'ı 2022'de bünyemize kattık. Bu satın alma ile birlikte 20, 25 ve 30 milimetre kalibrelerde üretim kabiliyetini kazandık. AEI Systems bugüne kadar İngiliz kuvvetlerine yaklaşık 2800 adet 30 mm silah üretti. Bu nedenle 30x113 konusunda dünyanın en tecrübeli şirketi. AEI'yi gruba katmamızla beraber bu silahı kara ve deniz platformlarına da entegre etmek için yatırımlar yaptık ve bugün VENOM LR'ı hayata geçirdik." dedi.

"Dünyada bu topu üretebilen üçüncü ülkeyiz"

Aral, dünyada bu topu üretebilen üç ülkenin ABD, Fransa ve Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Biz bu topu hem İngiltere'de hem Türkiye'de yüzde 100 üretebiliyoruz. Yüksek patlayıcı mühimmat atabiliyor ve düşük geri tepme özelliği sayesinde küçük platformlara entegre edilebiliyor." diye konuştu.

VENOM LR'ın mobiliteye verdiği katkıya değinen Aral, "Bugünkü savaşlarda aracın hızlı olması, manevra kabiliyeti ve yüksek atış gücü çok önemli. 30x113 bunu sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Aral, VENOM LR'ın kullanıldığı platformlara ilişkin bilgi vererek, "Arkamdaki araç, Nurol'un İngiltere'de ürettiği Ejder Yalçın'ın bir versiyonu. Üzerinde 30 milimetre top ve uzaktan kumanda sistemimiz var. İngiliz ordusuna teklif ediyoruz. Ayrıca Sefine Tersanesi'nin insansız deniz aracında, Roketsan'ın Burç Silah Sistemi'nde, FNSS'in ZAHA projesinde ve Nurol araçlarında da sergileniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aral, ABD ve Fransa'dan bu topu tedarik etmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, platform üreticilerinin bu nedenle uzun süredir rekabette zorlandığını belirtti.

Utku Aral, "Biz bu çözümü sağlayarak tüm sektör paydaşlarımızın önünü açmış olduk." dedi.

SYS olarak yakın gelecekte 20x102 tek namlulu top ve 25 mm düşük geri tepmeli top ürünlerini de sergileyeceklerini bildiren Aral, "Bu yatırım sadece SYS'nin değil, Türkiye'nin yatırımıdır." diye konuştu.

-"Üretim kapasitesi 250'ye çıkacak, hava platformlarında kullanıma hazır hale gelecek"

VENOM LR'ın halihazırda Avrupa ve Orta Doğu'da farklı ülkelerde kullanıldığını belirten Aral, dünyanın farklı coğrafyalarında kritik pazarların bulunduğunu ve kontrat süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

Aral, " Polonya, Ukrayna, Romanya ve Slovenya'da önemli kontratlarımız var. Suudi Arabistan ve BAE gibi Orta Doğu ülkeleri de kritik pazar. Türkiye'de bu kalibre yeni. Özel Harekat birimleri öncü oldu. 10 sistemi Ejder araçlarına entegre ediyoruz. Mevcut yıllık üretim kapasitemiz 75 adet. Yakında 250 adede çıkacağız. Sonraki hedefimiz ise 500. Teslimatlar arttıkça talepler de artıyor." şeklinde konuştu.

VENOM LR'ın kara ve denizden sonra hava platformlarında da kullanılabileceğini ifade eden Aral, "ATAK-2 helikopterinde şu an 30 mm topumuz sergileniyor. Amerika'nın Apache, Avrupa'nın Tiger helikopterleri bu kalibreyi kullanıyor. ATAK-2'ye entegre edilmesi yönünde görev verilirse biz hazırız." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, istanbul, Türkiye, Güncel, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel SYS Grup'un VENOM LR Üretim Kapasitesi Artıyor - Son Dakika

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