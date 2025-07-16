T3 GSYF'den Saykal Elektronik'e Yatırım

T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (T3 GSYF), mobilite ve sensör teknolojileri alanında faaliyet gösteren Saykal Elektronik'e 250 bin dolarlık yatırım yaptı.

T3 Vakfından yapılan açıklamaya göre, T3 GSYF'nin yeni yatırımının şirketin AR-GE çalışmalarını hızlandırmasına, geliştirdiği teknolojileri daha geniş pazarlarda ticarileştirmesine ve küresel ölçekte rekabet gücünü artırmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Yatırım, Türkiye'nin teknoloji ihracatını artırmaya yönelik stratejik hedeflerine hizmet edecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerine devam eden ve 2010 yılında kurulan Saykal Elektronik, radar sensörleri ve güç elektroniği alanında geliştirdiği yüksek teknolojili çözümlerle mobilite ekosistemine katkı sağlıyor.

Şirket, sürüş destek sistemlerinden endüstriyel otomasyona kadar birçok farklı alanda uygulanan ürünleriyle öne çıkıyor.

Saykal Elektronik, TÜBİTAK destekli çok sayıda projede yer almasının yanında geliştirdiği sistemlerin üretim ve test süreçlerini de kendi tesislerinde gerçekleştiriyor.

"Finansal olarak değerli bir katkı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saykal Elektronik CEO'su Yücel Saykal, mobilitenin geleceğini şekillendiren radar sensörleri ve güç elektroniği çözümlerinde, yerli mühendislik gücüyle geliştirilen teknolojileri dünyaya taşımak istediklerini ifade etti.

Saykal, şirketin T3 GSYF'den aldığı bu desteğin, finansal olarak değerli bir katkı olduğunu ifade ederek, şirketin uluslararası pazarlarda daha güçlü konumlanma yolculuğunda önemli bir adım olacağını kaydetti.

T3 GSYF, yapay zeka, mobilite, ileri elektronik sistemler, yazılım, robotik gibi teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerli girişimlere yatırım yapıyor.

Fon, sermaye destekleri, teknik mentörlük, yönlendirme ve iş ağı imkanlarıyla Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkıda bulunuyor.