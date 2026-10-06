Ta Nea'ya göre Atina, Rubio'nun yarınki ziyaretinde füze talebini gündeme getirecek

Yunan Ta Nea gazetesi, yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina'ya yapacağı ziyaret sırasında Atina yönetiminin gelişmiş hava-hava ve hava-yer füzeleri satın alma talebini gündeme getireceğini yazdı.

Ta Nea gazetesinin haberine göre, Rubio'nun Atina ziyareti sırasında gerçekleştirilecek ABD- Yunanistan 6. Stratejik Diyaloğu'nun odağında Yunanistan'ın F-35 ve F-16 Viper savaş uçakları için talep ettiği yeni akıllı füze sistemleri bulunacak.

Görüşmelerin merkezinde AIM-260 JATM tipi uzun menzilli görüş ötesi havadan havaya füzelerin bulunması bekleniyor. Özellikle hayalet uçakların iç depolama alanlarına sığacak şekilde tasarlanan bu füzeler uzun menzilli Çin füzelerine karşı bir "panzehir" olarak görülüyor.

Öte yandan, orta menzilli görüş ötesi havadan havaya füze sistemi AIM-120D AMRAAM de Yunanistan'ın talepleri arasında yer alıyor.

Yunanistan, deniz bölgelerinde kullanım için ise 450 kilogramlık sığınak delici harp başlığına sahip AGM-158B JASSM-ER tipi düşük radar izine sahip uzun menzilli seyir füzesi, F-35'ler için yoğun duman veya olumsuz hava koşullarında etkili SDB II (StormBreaker) tipi küçük çaplı hassas güdümlü süzülen bombalar ve deniz hedeflerini vurmak için tasarlanmış aktif radar güdümlü gemisavar füzesi AGM-84 Harpoon satın almayı planlıyor.

Yarınki temaslarda söz konusu paketin siyasi onayını almayı uman Yunanistan, miktar ve fiyat için ABD Kongresi'nin nihai kararını bekleyecek.

Atina, söz konusu silahlanma programını yarınki gündemin üst sıralarına çekip resmi onay alabilmek için fiyat ve tedariğe ilişkin talep mektubunu daha önceden göndermişti.