Tablet Ahmet Oyunu Sahnelendi

Samsun'un Havza ilçesinde "Tablet Ahmet" isimli çocuk oyunu, iki günde 10 kez ücretsiz olarak sahneledi.

Havza Belediyesinde kültür sanat faaliyetleri kapsamında Entegre Harç Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen çocuk oyunu, son kez Havza Belediye Kültür Merkezi'nde sahneye konuldu.

Oyunda dijital bağımlılığın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini anlatıldı.