Tacikistan ile Kırgızistan, tartışmalı sınırlarında anlaşmaya vardı

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Tacikistan ile Kırgızistan, aralarındaki tartışmalı sınırın 1,1 kilometresi üzerinde daha mutabık kaldı.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Soğd iline bağlı Bostan'da iki ülkenin çalışma gruplarının toplantı düzenlediği bildirildi.

Grupların saha çalışmalarının ardından ortak sınırın 1,1 kilometresi üzerinde daha anlaştıkları belirtilen açıklamada, bununla ilgili protokolün imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada tarafların, Kırgızistan'da yapılacak gelecek toplantıda iki ülke arasındaki tartışmalı sınırın diğer kısımları üzerinde çalışmaya devam edecekleri bilgisi paylaşıldı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 972 kilometrelik ortak sınırın şimdiye kadar yaklaşık yüzde 90'ına tekabül eden 889,45 kilometrelik kısmı üzerinde uzlaşma sağlanırken en son 30 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Kırgızistan'ın Batken şehrinde bir araya gelen taraflar, sınırın 3,71 kilometresi üzerinde daha anlaşmaya vararak protokol imzalamıştı.

Tacikistan ile Kırgızistan arasında sınır anlaşmazlıklarından dolayı zaman zaman gerginlik ve çatışmalar çıkmış, iki ülke arasındaki en son çatışma 14 Eylül 2022'de yaşanmış, iki taraftan onlarca kişi hayatını kaybetmişti.???????