Tacikistan'ın 35. bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da resepsiyonla kutlandı - Son Dakika
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Tacikistan'ın 35. bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da resepsiyonla kutlandı

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Tacikistan\'ın 35. bağımsızlık yıl dönümü Ankara\'da resepsiyonla kutlandı
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Tacikistan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümü dolayısıyla başkentte bir otelde resepsiyon düzenlendi. Bakan İbrahim Yumaklı ile Büyükelçi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'nin konuşma yaptığı etkinlikte iki ülkenin 1 milyar dolarlık ticaret hedefi vurgulandı.

Tacikistan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümü dolayısıyla başkentte bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetlinin katıldığı resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Yumaklı burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Tacikistan'ın tarihi ve kültürel bağlara sahip iki kardeş ülke olduğunu dile getirdi.

Orta Asya'nın dünya siyasetinin odak noktalarından biri haline geldiğini belirten Yumaklı, "Tacikistan'ı, Orta Asya'da güvenilir bir dost ve müşterek geleceğimiz için el ele çalışabileceğimiz bir ortak olarak görüyoruz. Günümüzde Tacikistan'la ilişkilerimiz tarımdan sağlığa, enerjiden altyapıya, eğitimden savunma sanayisine kadar her alanda gelişmektedir. Bu ilişkileri daha da geliştirmek ve kurumsallaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, iki ülke arasında gerçekleşen ticari ve siyasi alanlardaki atılımlara dikkati çekerek, "2025 yılında 609 milyon dolar düzeyine ulaşan toplam ticaret hacmimizi en kısa zamanda, Cumhurbaşkanlarımızın açıkladıkları 1 milyar dolar hedefine ulaştırmaya kararlıyız." diye konuştu.

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi İmomi de, 35 yıl önce Tacikistan halkının egemen ve bağımsız bir devletin inşası yolunda ilerlemeyi seçerek kendi tarihi kaderini belirlediğini kaydetti.

İmomi, "Tacikistan, barışçıl ve çok yönlü dış politikasını kararlılıkla hayata geçirerek bölgesel istikrarın güçlendirilmesine, iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine ve su kaynakları, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve buzulların korunması gibi konuların uluslararası gündemde ilerletilmesine değerli katkılarda bulunmaktadır." dedi.

Tacikistan'ın dış politikasında Türkiye'nin özel bir yeri bulunduğunun altını çizen İmomi, şunları söyledi:

"İlişkilerimiz, çok yönlü tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra karşılıklı saygı ve ortak manevi değerler temelinde şekillenmektedir. Türkiye, Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer almakta olup, iki ülke 29 Ocak 1992'de diplomatik ilişkiler tesis etmiştir. Geçen on yıllar içerisinde işbirliğimiz için sağlam bir hukuki ve anlaşma temeli oluşturulmuş, aktif siyasi diyalog geliştirilmiş, ticari ve ekonomik işbirliğimiz genişlemiş, eğitim, sağlık, sanayi, altyapı, kültür ve turizm alanlarında ortak projeler başarıyla hayata geçirilmiştir."

İki ülke arasında karşılıklı ticaret hacminin 1 milyar ABD dolarına çıkarılması yönündeki hedefe vurgu yapan İmomi, Tacikistan ile dostane ilişkilerin geliştirilmesine yönelik sürekli desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara Tacikistan mutfağından yemekler ikram edildi.

Kaynak: AA
Dış PolitikaTacikistanDiplomasiEkonomiAnkaraKültürGüncelSon Dakika

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