Taciz Davası Ertelendi

31.03.2026 14:13
Gaziantep'te bir kadın işçinin patronu tarafından taciz edildiği iddiasıyla açılan davanın duruşması ertelendi.

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te Aslansoy tekstil fabrikasında çalışan kadın işçinin, patronu Ahmet Aslansoy tarafından tacize uğradığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması, hakimin izin alması nedeniyle ertelendi. Adliye önünde açıklama yapan EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca "Davayı gözlerden kaçırmaya, bu süreci uzatmaya çalışmayın. Bir senedir dişle tırnakla bu dosyanın açılması için nasıl mücadele verdiysek bu dosyanın gerçek adaletle sonuçlanması için de öyle mücadele vereceğiz" dedi.

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çalışan kadın işçinin, işvereni Ahmet Aslansoy tarafından tacize uğradığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması, hakimin izin alması nedeniyle ertelendi. Duruşma, nöbetçi hakim tarafından 16 Nisan'a ertelendi.

Konuya ilişkin adliye önünde yapılan açıklamada kadın işçinin avukatı Esmer Özer, "İşyerinde bulunduğu pozisyondan elde ettiği güçle bir kadın işçiyi taciz eden failin davasında böyle bir büyük dayanışmanın örgütlenmiş olmasının, alınan bu izinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Bir sonraki celse daha güçlü burada olacağız" dedi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise kadın işçinin verdiği hukuk mücadelesini anlatarak bu davanın fabrikalarda taciz edilen ve şiddet gören kadınlar için sembol bir dava olduğunu söyledi. Karaca, patronların taciz ve şiddetinin üstü kapatılan sıradan olaylar haline getirildiğini ileri sürerek, failin aynı zamanda bir AK Parti milletvekilinin babası olduğunu söyledi. Karaca, bu duruşmadan önce tacize uğrayan kadın işçi ve avukatının da "ticari itibarı zedeleme" suçlamasıyla ifadeye çağrıldığını belirterek, "Bir sene boyunca bu dosya için parmağını kıpırdatmayanlar yaşadıklarını anlatan kız kardeşimize ve onun avukatına işlem yapılması için saniye beklemediler. Bu şehirde patronların talimatıyla bir gün içinde sendikacı tutuklanabiliyor. Ama işçilerin başvurularını yıllar, aylar boyunca sürüncemede bırakabiliyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Artık tek bir kız kardeşimiz bile patronların tehditleri, şiddeti ve tacizi altında suskun kalmayacak"

Davanın açılmasının kadın, hukuk ve emek örgütlerinin çabasıyla olduğuna işaret eden Karaca, duruşmanın ertelenmesine tepki göstererek, "Davayı gözlerden kaçırmaya, bu süreci uzatmaya çalışmayın. Bir senedir dişle tırnakla bu dosyanın açılması için nasıl mücadele verdiysek bu dosyanın gerçek adaletle sonuçlanması için de öyle mücadele vereceğiz. Bugün de aralarında hukuk örgütlerinin, kadın örgütlerinin olduğu geniş bir dayanışmayla buradayız. 16 Nisan'da da bu dava için daha kalabalık olarak burada olacağız. Çünkü artık tek bir kız kardeşimiz bile patronların tehditleri, şiddeti ve tacizi altında suskun kalmayacak. Hep beraber sesi yükseltmeye, bu sesi büyütmeye, kız kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

