Tacizden yangılanan müdüre 4 taksitle para cezası (2)

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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlçemiz Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürüyken, memurunun eşini sosyal medyadan taciz ettiği iddiası ile hakkında karşı taraf 19 Ağustos 2023 tarihinde şikayetçi olmuşlardır. Şikayet üzerine Öğretmenevi Müdürü İrfan S. görevinden alınmıştır. 2 Ekim 2023 tarihinde mahkeme davayı kabul etmiştir. Adli ve idari soruşturma açılan İrfan S.'nin mahkemesi 24 Ekim günü sonuçlanmış, 120 gün ceza verilmiş ve 2 bin 400 lira para cezasına çevrilip, hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Adli süreç tamamlanmış olup idari soruşturmanın sonucu beklenmektedir."