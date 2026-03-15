TAG Otoyolu\'nda Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin şoförü öldü, 2 kişi yaralandı.
B.A. (28) idaresindeki 34 KY 4358 plakalı otomobil, TAG Otoyolu Nurdağı gişeleri girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan M.Ü.A. (18) ve G.K.'yı (17) Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
