TAG Otoyolu'nda Ters Şeritte Trafik Tehlikesi

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ters şeritten ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında ters istikamette ilerleyen sürücüyü tespit etti.

Ekipler sürücüye, "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin otoyollarda araçlarını ters istikamette sürmesi" maddesi gereğince 90 bin lira ceza uyguladı.

Öte yandan sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi.