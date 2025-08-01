Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Eren Şekerci (30) idaresindeki 38 AJB 408 plakalı tır, TAG Otoyolu'nun Narlı- Nurdağı mevkisinde, Mahmud Kabanı (54) yönetimindeki 34 VU 8405 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüs sürücüsü Kabanı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › TAG Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?