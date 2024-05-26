TAG Otoyolu\'nda Trafik Kazası: 10 Ölü, 40 Yaralı

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(ANKARA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TAG Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasına ilişkin, "10 kişi hayatını kaybetmiş, 9'u ağır olmak üzere 40 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavilerine, Mersin Şehir Hastanesi, Mersin Tarsus Devlet Hastanesi ve Adana Çukurova Devlet Hastanesi başta olmak üzere, hastanelerimizde devam edilmektedir" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TAG Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 9'u ağır olmak üzere 40 kişinin yaralandığını duyurdu. Koca'nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Mersin-Adana Otoyolunda meydana gelen, yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 9'u ağır olmak üzere 40 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavilerine, Mersin Şehir Hastanesi, Mersin Tarsus Devlet Hastanesi ve Adana Çukurova Devlet Hastanesi başta olmak üzere, hastanelerimizde devam edilmektedir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."