Tahıl ambarı Heilongjiang\'da 11 Ekim itibarıyla 8,15 milyon hektarda hasat yapıldı

Tahıl ambarı Heilongjiang'da 11 Ekim itibarıyla 8,15 milyon hektarda hasat yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in 'tahıl ambarı' olarak bilinen Heilongjiang eyaletinde 11 Ekim itibarıyla yaklaşık 8,15 milyon hektarlık alanda hasat yapıldı. Bu miktar, eyaletin toplam ekim alanlarının yarısından fazlasını oluşturuyor.
HARBİN, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in "tahıl ambarı" olarak bilinen Heilongjiang eyaletinde 11 Ekim itibarıyla yaklaşık 8,15 milyon hektarlık alanda hasat yapıldı. Bu miktar eyaletin toplam ekim alanlarının yarısından fazlasını oluşturuyor.
Kaynak: Xinhua
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