Tahliye Edilen 1703 Kişi 4 Gün Sonra Evlerine Döndü

TAHLİYE EDİLEN 8 MAHALLEDEKİ BİN 703 KİŞİ, 4 GÜN SONRA EVLERİNE DÖNDÜ
Bursa'nın Orhaneli- Harmancık hattındaki orman yangını nedeniyle, Harmancık, Orhaneli ve Büyükorhan'daki Saçaklı, Çakmak, Çamoğlu, Çatalsöğüt, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinden tahliye edilip öğrenci yurtlarına yerleştirilen bin 703 kişi, 4 gün sonra evlerine döndü.
Haber-Kamera: Aydın Akalın/HARMANCIK (Bursa),
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