Tahran'da Alüminyum Fabrikasında Patlama
Tahran'daki bir alüminyum fabrikasında patlama oldu, 18 kişi yaralandı.
İSTANBUL (AA) – İran'ın başkenti Tahran'da bir alüminyum fabrikasında meydana gelen patlamada 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mehr Haber Ajansının haberine göre, Tahran Acil Sağlık Hizmetleri Sözcüsü Şervin Tebrizi olaya ilişkin bilgi verdi.
Tebrizi, Tahran'ın Rey ilçesinde bulunan Şemsabad Sanayi Sitesi'ndeki bir alüminyum fabrikasında patlama meydana geldiğini ve olayda 18 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralılardan 14'ünün olay yerinde tedavi edildiğini aktaran Tebrizi, 4 yaralının ise çeşitli hastanelere sevk edildiğini kaydetti.???????
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