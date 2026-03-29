Tahran'da Art Arda Patlamalar

ABD ile İsrail'in ortak saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Fars Haber Ajansı, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri geldiğini duyurdu.

Patlamaların kentin çeşitli bölgelerinde meydana geldiği kaydedildi.

İran'dan yayın yapan Nournews haber sitesine göre, gece saatlerinde başkent Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Tebriz ve Kum kentleri de saldırıların hedefi oldu.