Tahran'da EİT konferansında Türkiye'nin kültürel mirası anlatıldı

İSTANBUL (AA) – Ekonomik İşbirliği Teşkilatınca (EİT) İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen konferansta Türkiye'nin kültürel mirası ele alındı.

"EİT Üye Ülkelerini Tanıyoruz: Kültürel Buluşmalar Serisi" kapsamında düzenlenen "Türkiye" temalı kültürel konferans, EİT Kültür Enstitüsünde gerçekleştirildi.

Konferansa, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, EİT Kültür Enstitüsü Başkanı Büyükelçi Muhammad Hassan ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Dr. Gökhan Çetinkaya konuşmacı olarak katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, Fars Dili ve Edebiyatı uzmanı Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Doğan Averbek ile Özbekistan'dan bağımsız araştırmacı ve yazar Anvar Yusupov, video sunumları aracılığıyla konferansa katkıda bulundu.

Konferansta Türkiye'nin kültürü ve kültürel mirası farklı yönleriyle ele alınırken, EİT üyesi ülkeler arasındaki ortak kültürel değerlerin ve tarihi bağların daha iyi anlaşılması amaçlandı.

Konferansın açılışında konuşan EİT Kültür Enstitüsü Başkanı Hassan, EİT üyesi ülkelerin tarihi ve diplomatik ilişkiler sayesinde birbirleri hakkında önemli bir bilgi birikimine sahip olduğunu belirterek, "EİT Üye Ülkelerini Tanıyoruz" konferans serisinin bu geleneksel anlayışı kültürel boyutta daha da derinleştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Konferans serisinin, üye ülkelerin kültürlerini tarihi mirasın yanı sıra mevcut canlılığı ve çeşitliliğiyle ele almayı ve bölge halkları arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Hassan, Türkiye'nin farklı medeniyetlerin, geleneklerin ve fikirlerin etkileşimiyle şekillenen zengin kültürel yapısının bu yaklaşım açısından önemli bir örnek oluşturduğunu söyledi.

Kültürel ortaklıklar, bölge halklarını birbirine yaklaştırıyor

Büyükelçi Kırlangıç ise ülkelerin kültürel değerlerinin korunması ve uluslararası alanda tanıtılmasının toplumlar arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesindeki önemine dikkati çekti.

Kültürlerin doğru ve kapsamlı biçimde tanıtılmasının, farklı toplumların birbirlerini daha yakından tanımalarına ve anlamalarına katkı sunduğunu dile getiren Kırlangıç, EİT coğrafyasındaki ortak kültürel değerler ve tarihi bağların öne çıkarılmasının bölge halklarını birbirine yaklaştıran güçlü bir zemin oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Çetinkaya da Türkiye'nin kültürel hafızasının binlerce yıllık medeniyet birikimi ve çok katmanlı kültürel miras üzerine şekillendiğini belirtti.

Somut ve somut olmayan kültürel mirasın bu hafızanın temel taşıyıcıları olduğunu ifade eden Çetinkaya, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Kökü mazide olan ati" ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Devam ederek değişmek, değişerek devam etmek" sözlerinden hareketle, Türkiye'nin geçmiş ile gelecek arasında kurduğu kültürel sürekliliğe dikkati çekti.

Orta Asya'daki erken dönem Türk devlet ve teşkilat geleneğinden Büyük Selçuklular dönemindeki bilim, sanat ve mimari birikimine, 1071 Malazgirt sonrasında Anadolu'da ortaya çıkan kültürel sentezden Osmanlı dönemine ve Türkiye'ye uzanan tarihi süreç hakkında bilgi veren Çetinkaya, Türk kültürünün tek bir dönemin veya coğrafyanın ürünü olmadığını vurguladı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan ise merkezin Türk kültürünün araştırılması, korunması ve uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sempozyum, kongre, çalıştay ve ulusal ve uluslararası toplantıların yanı sıra Türk kültürünün önemli şahsiyetlerinin eser ve fikirlerinin farklı dillere çevrilerek uluslararası alanda yayımlanmasına yönelik projeleri anlatan Eraslan, Atatürk Kültür Merkezinin bugüne kadar 10 Uluslararası Türk Kültürü Kongresi düzenlediğini aktardı.