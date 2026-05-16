Tahran'da Gençler Ekstrem Bisikletle Parkurlara Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahran'da Gençler Ekstrem Bisikletle Parkurlara Dönüyor

Tahran\'da Gençler Ekstrem Bisikletle Parkurlara Dönüyor
16.05.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ateşkesle birlikte Tahran'da gençler, ekstrem bisiklet sporu yaparak tekrar parkurlara döndü.

İran'ın başkenti Tahran'da Ekstrem Bisiklet Sporu'yla ilgilenen gençler, ateşkes sürecinde tekrar parkurlara döndü.

AA ekibi, ateşkesle birlikte Tahran'ın güneyinde antrenmanlarına başlayan Ekstrem Bisiklet Sporu grubunu görüntüledi.

Kendileri için hazırlanmış bir parkurda her yaştan sporcunun özel yapım küçük bisikletlerle yaptığı birbirinden farklı ve heyecan dolu hareketleri, çevredekilerin de yoğun ilgisini çekiyor.

Bisikletlerle tam ve yarım tur taklalar atan, tek tekerlekle kavisli duvarlar üzerinde manevralar yapan gençler zaman zaman yaralanmalarına rağmen Ekstrem Bisiklet Sporu'nun verdiği tutkudan vazgeçemiyor.

Özel parkurda spor yapan ekibin lideri Nevid Kasımi, Ekstrem Bisiklet Sporu'nun dünyanın her bölgesinde ilgi gördüğünü ve kendileri için de heyecan verici bir spor dalı olduğunu söyledi.

"Sokak aralarında çalışmalarımızı yürütmek zorunda kaldık"

Kasımi, söz konusu spora, İran'da resmi bir spor dalı olarak kabul edilmesinin ardından yoğun ilgi olduğunu ve kendisinin de her yaştan insana eğitim verdiğini belirtti.

Uzun yıllar boyunca Ekstrem Bisiklet Sporu ile ilgilendiğini ve kendini geliştirdiğini kaydeden Kasımi, ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldığını aktardı.

Özellikle savaş sırasında pek fazla çalışma imkanı bulamadıklarını vurgulayan Kasimi, "Savaş zamanında antrenman yapma imkanı olmadı. Bazı tehlikeler söz konusuydu. Ancak antrenmansız kalmak da bizim için pek olumlu sayılmazdı çünkü bu sporda eğer tekrarlar yapılmazsa insan bir süre sonra unutmaya başlıyor ve hatta bazı hareketleri yapmakta zorlanmaya başlıyorsunuz. Bu nedenle sokak aralarında çalışmalarımızı yürütmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Ateşkes süreci ile birlikte hem halkın hem de gençlerin üzerindeki korkuyu attığını dile getiren Kasımi, "Ateşkesle birlikte herkes eğitimine geri döndü. Şu an burada çalışıyoruz ve kendi aramızda küçük bir turnuva yapacağız. Ben her gün bu alana geliyorum. Diğer gençlerde de hemen hemen her gün geliyorlar. Toplam 20 kişiyiz burada ve ben onlara aynı zamanda eğitim veriyorum. Hatta aralarında kız öğrencilerim de var. İran'da kızlar dahi bu spora ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ekstrem Bisiklet Spor ekibinin en küçük üyesi 9 yaşında Yaşar Kasımi ise amcasıyla birlikte çalışmalar yaptığı ve büyüyünce yarışmalara katılarak ödüller almak istediğini söyledi.

Yaşar Kasımi, bisiklet sporuna başladığı ilk zamanlar çok korktuğunu ancak amcasının kendisine destek olduğunu ve artık korkmadığını dile getirerek, "Burada çok eğleniyorum. Benim için burası gerçekten çok heyecanlı bir yer. Bisiklet sürmeyi de seviyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'da Gençler Ekstrem Bisikletle Parkurlara Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:11
Salon kahkahalara boğuldu Aziz Yıldırım’dan dernek başkanına şaka
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:48
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası Bir milli yıldız geliyor
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız geliyor
13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:21:07. #7.12#
SON DAKİKA: Tahran'da Gençler Ekstrem Bisikletle Parkurlara Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.