Tahran\'da Gençler Ekstrem Bisikletle Parkurlara Dönüyor

İran'ın başkenti Tahran'da Ekstrem Bisiklet Sporu'yla ilgilenen gençler, ateşkes sürecinde tekrar parkurlara döndü.

AA ekibi, ateşkesle birlikte Tahran'ın güneyinde antrenmanlarına başlayan Ekstrem Bisiklet Sporu grubunu görüntüledi.

Kendileri için hazırlanmış bir parkurda her yaştan sporcunun özel yapım küçük bisikletlerle yaptığı birbirinden farklı ve heyecan dolu hareketleri, çevredekilerin de yoğun ilgisini çekiyor.

Bisikletlerle tam ve yarım tur taklalar atan, tek tekerlekle kavisli duvarlar üzerinde manevralar yapan gençler zaman zaman yaralanmalarına rağmen Ekstrem Bisiklet Sporu'nun verdiği tutkudan vazgeçemiyor.

Özel parkurda spor yapan ekibin lideri Nevid Kasımi, Ekstrem Bisiklet Sporu'nun dünyanın her bölgesinde ilgi gördüğünü ve kendileri için de heyecan verici bir spor dalı olduğunu söyledi.

"Sokak aralarında çalışmalarımızı yürütmek zorunda kaldık"

Kasımi, söz konusu spora, İran'da resmi bir spor dalı olarak kabul edilmesinin ardından yoğun ilgi olduğunu ve kendisinin de her yaştan insana eğitim verdiğini belirtti.

Uzun yıllar boyunca Ekstrem Bisiklet Sporu ile ilgilendiğini ve kendini geliştirdiğini kaydeden Kasımi, ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldığını aktardı.

Özellikle savaş sırasında pek fazla çalışma imkanı bulamadıklarını vurgulayan Kasimi, "Savaş zamanında antrenman yapma imkanı olmadı. Bazı tehlikeler söz konusuydu. Ancak antrenmansız kalmak da bizim için pek olumlu sayılmazdı çünkü bu sporda eğer tekrarlar yapılmazsa insan bir süre sonra unutmaya başlıyor ve hatta bazı hareketleri yapmakta zorlanmaya başlıyorsunuz. Bu nedenle sokak aralarında çalışmalarımızı yürütmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Ateşkes süreci ile birlikte hem halkın hem de gençlerin üzerindeki korkuyu attığını dile getiren Kasımi, "Ateşkesle birlikte herkes eğitimine geri döndü. Şu an burada çalışıyoruz ve kendi aramızda küçük bir turnuva yapacağız. Ben her gün bu alana geliyorum. Diğer gençlerde de hemen hemen her gün geliyorlar. Toplam 20 kişiyiz burada ve ben onlara aynı zamanda eğitim veriyorum. Hatta aralarında kız öğrencilerim de var. İran'da kızlar dahi bu spora ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ekstrem Bisiklet Spor ekibinin en küçük üyesi 9 yaşında Yaşar Kasımi ise amcasıyla birlikte çalışmalar yaptığı ve büyüyünce yarışmalara katılarak ödüller almak istediğini söyledi.

Yaşar Kasımi, bisiklet sporuna başladığı ilk zamanlar çok korktuğunu ancak amcasının kendisine destek olduğunu ve artık korkmadığını dile getirerek, "Burada çok eğleniyorum. Benim için burası gerçekten çok heyecanlı bir yer. Bisiklet sürmeyi de seviyorum." dedi.