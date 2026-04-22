Tahran'da Gösteriler ve Normalleşme

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahran'da ABD-İsrail karşıtı gösteriler sürerken, günlük yaşam normale dönüyor.

İran'ın başkenti Tahran'da akşam saatlerinde ABD ve İsrail karşıtı gösteriler düzenlenirken gündüzleri ise günlük yaşam savaş öncesi dönemde olduğu gibi devam ediyor.

Tahran'da, İran ile ABD arasında varılan ve daha sonra ABD tarafından tek taraflı uzatılan ateşkesin ardından günlük yaşam büyük ölçüde normal seyrinde.

Şehir, savaş öncesi yoğunluğuna yeniden kavuşurken, insanların işlerinin başına döndüğü ve özellikle mesai saatlerinin ardından trafikte yoğunluk yaşandığı görülüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçeler de yeniden doldu; kafeler de eski canlı günlerine döndü.

Sokakların yeniden eski canlılığına kavuşmasıyla birlikte ticaretin de hareketlendiği kentte, seyyar satıcıların önünde oluşan kalabalıklar dikkati çekiyor.

Talegani Caddesi'nde bulunan ve bugün müze olarak kullanılan eski ABD Büyükelçiliği binasının karşısına asılan, ABD'ye yönelik mesajlar içeren afişler ise kentteki siyasi atmosferin hala canlı olduğunu gösteriyor.

Söz konusu afişlerde, ABD'nin Japonya'ya attığı atom bombası, siyahilere yönelik ırkçı saldırılar, Yemen'deki rolü, Basra Körfezi'nde gözaltına alınan ABD askerleri, Afganistan işgali ve Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik girişimlere ilişkin görseller de yer alıyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, İsrail, Tahran, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 14:57:20. #7.12#
SON DAKİKA: Tahran'da Gösteriler ve Normalleşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.