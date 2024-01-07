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Tahran'da Hava Kirliliğinin Yüzde 80'i Hareketli Araçlardan Kaynaklanıyor - Son Dakika
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Tahran'da Hava Kirliliğinin Yüzde 80'i Hareketli Araçlardan Kaynaklanıyor

Tahran İl Genel Meclisi Başkanı Mehdi Çamran, kentteki hava kirliliğinin yaklaşık yüzde 80'inin otomobil ve motosiklet gibi hareketli araçlardan kaynaklandığını söyledi. Çamran, ayrıca Tahran Belediyesi ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı arasında yapılan anlaşma ile 200 bin elektrikli motosikletin alımının gerçekleştirileceğini belirtti.

Tahran\'da Hava Kirliliğinin Yüzde 80\'i Hareketli Araçlardan Kaynaklanıyor
07.01.2024 - 13:41,
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Tahran İl Genel Meclisi Başkanı Mehdi Çamran, kentteki hava kirliliğinin yaklaşık yüzde 80'inin otomobil ve motosiklet gibi hareketli araçlardan kaynaklandığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Çamran, İl Genel Meclisi toplantısının ardından basın mensuplarına konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çamran, "Tahran'daki hava kirliliğinin yaklaşık yüzde 80'i otomobiller dahil olmak üzere mobil araçlardan kaynaklanıyor. Motosikletlerin bu kirlilikteki payı yüzde 20'dir." dedi.

Tahran'daki termik santrallerde yakıt olarak mazot kullanılmadığını dile getiren Çamran, mazot kullanılan yerlerin de mühürlendiğini belirtti.

İranlı yetkili, kente 200 bin elektrikli motosikletin alımı için Tahran Belediyesi ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı arasında anlaşmaya varıldığını, bakanlığın altyapı çalışmalarını üstlendiğini kaydetti.

Tahran'da sık sık eğitime ara verilmesine neden olan hava kirliliğinde, kentin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin etken olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tahran'da Hava Kirliliğinin Yüzde 80'i Hareketli Araçlardan Kaynaklanıyor - Son Dakika
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