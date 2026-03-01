Tahran'da Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Tahran'da Hava Saldırıları Devam Ediyor

01.03.2026 12:37
ABD-İsrail'in hedefindeki Tahran'da yeni patlamalar ve bombardıman sesleri duyuluyor.

ABD- İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'a yönelik hava saldırıları devam ederken kentte çok sayıda yeni patlama meydana geldi.

AA Tahran muhabirinin aktardığına göre, kentte birçok noktaya saldırılar sürüyor.

Saldırılar Tahran'ın kuzey ve doğu kesimlerine gerçekleştirilirken, bir çok noktadan dumanlar yükseliyor.

Tahran'ın birçok bölgesinden duyulan bombardıman seslerine ilişkin İran makamlarından ise henüz açıklama yapılmadı.

İran Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, ABD-İsrail'in Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini doğrudan vurduğunu bildirdi.

İsrail ordusu ise, dün İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada Tahran'a yönelik saldırıların görüntüleri de paylaşıldı.

Öte yandan, İran ordusuna ait savaş uçaklarının, "Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerindeki ABD üslerini bombaladığı" bildirildi.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç dakika önce, İran Hava Kuvvetleri'nin çevik pilotları, Basra Körfezi ve IKBY bölgelerindeki ABD üslerini birkaç aşamalı operasyonla başarıyla bombaladılar." ifadelerine yer verildi.

Irak makamları ile ABD ordusu, İran'ın "hava saldırıları" açıklamasını doğrulamadı.

Kaynak: AA

12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
